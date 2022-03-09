Visa отложила закрытие операций с российскими картами за рубежом на один день

Администрация платежной сети Visa скорректировала сроки прекращения транзакций для российских карт, используемых за рубежом, отодвинув их на один день. В последний раз воспользоваться такой карточкой за пределами РФ ее граждане смогут 11 марта, следует из официального заявления.

"При этом Платежная система Виза оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков в соответствии с Правилами платежной системы", - также сказано в его тексте.

Напомним, что помимо объявления о скорой приостановке операций с российскими картами Visa, и MasterCard за границей, стало известно, что внутри России граждане смогут продолжить пользоваться этими картами до истечения их сроков.