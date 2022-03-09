Депутат от "Яблока" в Лисьем Носу сдал мандат

Единственный представитель партии "Яблоко" в местном совете поселка Лисий Нос Иван Хархордин решил сложить депутатские полномочия.

"В сложившихся условиях в единой системе органов публичной власти можно молчать, врать и лицемерить — не хочу, не умею и не буду. С сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия депутата муниципального совета муниципального образования посёлок Лисий Нос", - написал Хархордин на своей странице ВКонтакте.

В комментариях к посту он добавил, что не может быть "соучастником" информационной политики муниципалитета.

Хархордин работал депутатом с осени 2019 года. На выборы он шел, будучи заместителем генерального директора ООО "Геостройпроект". В местном совете он был самым оппозиционным к руководству из "Единой России" мундепом.