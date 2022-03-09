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Новости 12:52

Здание украинского консульства в Петербурге продолжают сдавать в аренду Украине

фото ЗакС политика Здание украинского консульства в Петербурге продолжают сдавать в аренду Украине

В петербургском комитете по внешним связям представили актуальную информацию относительно судьбы консульства Украины. Несмотря на то, что ранее официально сообщалось об эвакуации его сотрудников, помещения де-юре продолжают сдаваться украинской стороне.

"Договор аренды на использование Генеральным консульством Украины в Санкт-Петербурге здания (по адресу ул. Бонч-Бруевича, 1В) является действующим. Заявления о его приостановке в адрес ГУП "Инпредсервис" не поступало", - рассказал представитель комитета агентству ТАСС.

Сотрудники консульства покинули здание в начале марта, чуть ранее с него сняли украинские флаги и вывеску. 

Напомним, что отношения между двумя странами обострились 24 февраля, когда РФ начала военную спецоперацию на Украине.


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