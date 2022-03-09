Heineken перестанет производить и продавать одноименное пиво в России

Голландская компания Heineken объявила о прекращении производства и продаж в России своего главного бренда — пива одноименной марки, о чем в официальном заявлении сказал директор компании Дольф ван ден Бринк. Производитель отказывается также от доходов с продаж в России: дивидендов и роялти. При этом сотрудникам, занятым в России, обещается поддержка, а сами пивоварни продолжат работу.

Heineken является вторым по величине производителем пива в мире, ему принадлежат такие марки, как Amstel, Foster's, Newcastle. В России на его заводах производят "Бочкарев" и "Степан Разин".

Напомним, что об уходе той или иной зарубежной компании с российского рынка становится известно каждый новый день. Из числа гастрономических брендов как минимум о приостановке своей деятельности уже объявляли Fazer, Valio, Paulig, Coca-Cola. Решение почти в каждом случае продиктовано позицией относительно военной спецоперации, которую РФ начала проводить 24 февраля на территории Украины.