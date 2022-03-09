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Новости 13:33

КС решил выйти из "Конференции европейских конституционных судов" из-за разногласий по Украине

фото ЗакС политика КС решил выйти из "Конференции европейских конституционных судов" из-за разногласий по Украине

Руководство Конституционного суда объявило о своем выходе из организации КЕКС, объединяющей аналогичные судебные органы во всей Европе. Российская институция сочла неприемлемым постановку на голосование вопроса о приостановке своего членства в этой организации из-за позиции КС относительно украинского конфликта. При этом страны-участницы отталкиваются еще от решения 2014 года, в котором КС поддержал присоединение Крыма.

Для российской стороны срочно инициированная дискуссия о членстве означает нарушение принципа разделения властей.

"КЕКС посчитала возможным  явно и открыто, в совершенно неприемлемой для судов форме,  присоединиться к односторонней и предвзятой позиции, занимаемой правительствами соответствующих стран в отношении последних событий в Украине. Всё это свидетельствует о недопустимой и опасной политизации КЕКС, об искаженном понимании роли и предназначения органов конституционного правосудия", - говорится в заявлении.

В новейшем сообщении от КС говорится, что его членство в "Конференции европейских конституционных судов" можно считать добровольно прекращенным начиная с 5 марта.

Напомним, что мировое сообщество продолжает консолидированно выступать со все более разнообразными политическими и экономическими санкциями в отношении РФ из-за того, что та 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины.


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