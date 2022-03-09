Комитет Госдумы одобрил поправку о создании единого реестра физлиц-иноагентов

Поправка, которой предлагается учредить единый реестр физических лиц, признанных иностранными агентами, получила 9 марта одобрение у комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, передает "Интерфакс".

Предполагается, что в новый список Минюста будут вносить СМИ-иноагентов, признанных таковыми в качестве физических лиц, а также сотрудников НКО и незарегистрированных объединений, которые признаны иноагентами. Более того, в случае принятия новой редакции закона в новый реестр включат всех учредителей и сотрудников иностранных СМИ, которые признаны иноагентами.

Наконец, новый юридический статус грозит и частным гражданам, занятым политической деятельностью и получающим при этом деньги и "имущественную помощь" от уже состоявшихся иноагентов. Поправка дополнит скандально знаменитый "закон Димы Яковлева" 2012 года, по которому, в частности, американцам запрещается усыновлять российских детей.

Отметим, что на сегодняшний день Минюст ведет три "агентских" перечня: для СМИ, для НКО и для незарегистрированных общественных объединений.