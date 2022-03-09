В Петербурге стартуют пробные разводки мостов

В Петербурге в ночь с 9 на 10 марта произведут первую в новом сезоне разводку мостов, сообщает пресс-служба ГБУ "Мостотрест". Первым решили протестировать мост Александра Невского через Неву, который будут разводить в течение двух ближайших ночей в промежутке с 2:20 ночи по 5:10 утра.

В дальнейшем и до 10 апреля, когда официально начнется навигация, ожидается, что регулярными станут разводки переправ через Малую Неву. Совершить это действие с ними планируют за месяц около пятидесяти раз.

Завершиться навигационный период должен будет 30 ноября.