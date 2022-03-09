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Новости 15:22

В петербургских стационарах остаются четыре тысячи пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика В петербургских стационарах остаются четыре тысячи пациентов с COVID-19

Количество пациентов с ковидом в петербургских стационарах остается практически неизменным второй день подряд. Согласно справке городского оперштаба за 9 марта, в "красных зонах" находятся 4 042 петербуржца с коронавирусом и пневмониями. При этом 8 марта оперштаб сообщал о 4 040 пациентах на стационарном лечении.

За сутки госпитализированы 122 человека, выписаны 70. В реанимации находятся 385 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 142 пациента. В госпитале "Ленэкспо" находятся 85 больных.

Согласно информации Смольного, в городе развернуто 5 327 коек, из них свободно немногим более 41%.На амбулаторном лечении находятся 55 264 горожанина, бесплатную лекарственную терапию на дому получают 52 134 человека.

Первично привиты (без учета "Спутника Лайт") 2,4 миллиона петербуржцев, из них 3 433 ребенка. Полный курс вакцинации в городе прошли чуть более трех миллионов человек, из них 2 037 детей.


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