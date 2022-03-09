ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:40

Финляндия замораживает научное и образовательное сотрудничество с Россией

фото ЗакС политика Финляндия замораживает научное и образовательное сотрудничество с Россией

Власти Финляндии замораживают сотрудничество с Россией в сфере науки и высшего образования. Об этом стало известно 9 марта из сообщения министерства образования и культуры этой страны.

"Министерство образования и культуры рекомендует финским высшим учебным заведениям воздерживаться от любого сотрудничества с российскими организациями-партнерами в сфере высшего образования и науки. Согласно политике, новые проекты не должны инициироваться, а существующее сотрудничество между организациями должно быть временно приостановлено", — гласит заявление финского ведомства.

Как уточнил глава министерства Антти Курвинен, озвученная мера направлена "на поддержку Украины, а не на российских студентов и исследователей". По его словам, подать заявку на въезд в Финляндию в качестве студента или преподавателя по-прежнему можно "независимо от вашего гражданства".

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама