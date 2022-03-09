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Новости 19:10

Проректор СПбГУ предложил разрешить участникам спецоперации на Украине поступление без экзаменов

фото ЗакС политика Проректор СПбГУ предложил разрешить участникам спецоперации на Украине поступление без экзаменов

Проректор СПбГУ Александр Бабич обратился в Минобрнауки с предложением предоставить участникам "специальной военной операции" на Украине дополнительные льготы при поступлении, говорится в отчете о ректорском совещании 9 марта. Для этого Бабич предлагает внести поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации".

По мысли проректора, участники спецоперации должны получить право на поступление по программам бакалавриата и специалитета без прохождения вступительных экзаменов. Тем же, кто уже получил высшее образование, Бабич предложил предоставлять возможность получения второго или последующего образования соответствующего уровня бесплатно.

Ранее стало известно о том, что задержанных на протестных акциях студентов СПбГУ могут отчислить. Подобную возможность связывают в первую очередь с позицией Бабича, который отвечает за воспитательную работу в университете.


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