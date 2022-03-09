Власти Петербурга намерены потратить 63 миллиона рублей на экспозицию для ПМЭФ

Петербургский комитет по промышленной политике, инновациям и торговле объявил о конкурсе на создание "экспозиции Санкт-Петербурга в рамках подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума". Информация об этом размещена на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 63 миллиона рублей.

Документ появился на сайте госзакупок 5 марта. Согласно условиям, желающие поучаствовать в конкурсе смогут подать заявки до 22 марта, крайним сроком оказания услуг значится 30 июня. Местом проведения мероприятия указан второй павильон "Экспофорума".

Подрядчик должен будет составить дизайн-проект, снять имиджевые видео, обустроить экспозицию и деловую зону, а также обеспечить услуги кейтеринга. В меню предполагаются фрукты, конфеты, круассаны и другие позиции. Также в техзадании указаны виды подарков для участников события.

В этом году Петербургский международный экономический форум должен пройти с 15 по 18 июня. Мероприятие станет 25-м по счету, страной-гостем на его сайте указан Египет.