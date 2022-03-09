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Новости 19:53

Власти Петербурга намерены потратить 63 миллиона рублей на экспозицию для ПМЭФ

фото ЗакС политика Власти Петербурга намерены потратить 63 миллиона рублей на экспозицию для ПМЭФ

Петербургский комитет по промышленной политике, инновациям и торговле объявил о конкурсе на создание "экспозиции Санкт-Петербурга в рамках подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума". Информация об этом размещена на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 63 миллиона рублей.

Документ появился на сайте госзакупок 5 марта. Согласно условиям, желающие поучаствовать в конкурсе смогут подать заявки до 22 марта, крайним сроком оказания услуг значится 30 июня. Местом проведения мероприятия указан второй павильон "Экспофорума".

Подрядчик должен будет составить дизайн-проект, снять имиджевые видео, обустроить экспозицию и деловую зону, а также обеспечить услуги кейтеринга. В меню предполагаются фрукты, конфеты, круассаны и другие позиции. Также в техзадании указаны виды подарков для участников события.

В этом году Петербургский международный экономический форум должен пройти с 15 по 18 июня. Мероприятие станет 25-м по счету, страной-гостем на его сайте указан Египет.


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