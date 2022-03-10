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Новости 9:22

YouTube лишит всех возможностей монетизации пользователей в России

фото ЗакС политика YouTube лишит всех возможностей монетизации пользователей в России

Администрация видеохостинга YouTube решила закрыть для пользователей внутри России все имеющиеся опции монетизации. Помимо невозможности зарабатывать на рекламе для авторов роликов, о которой ранее уже предупреждали, для рядовых пользователей закрывается популярный пакет услуг YouTube Premium. Купив последний за 199 рублей, ранее можно было смотреть видео, которое не прерывается рекламой.

К новым ограничениям добавились запрет на спонсорство того или иного канала, а также запрет на участие в так называемом суперчате и использование так называемых суперстикеров.

"Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России", - говорится в сообщении сервиса.

Ранее из-за спецоперации РФ на Украине, начавшейся 24 февраля, видеохостинг заблокировал каналы, связанные с российскими официальными СМИ и пропагандистами: доступ был закрыт к каналам, принадлежащим RT, а также к YouTube-каналу телеведущего Владимира Соловьева.


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