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Новости 9:59

Россияне за рубежом потеряли возможность использовать свои карты Visa и MasterCard

фото ЗакС политика Россияне за рубежом потеряли возможность использовать свои карты Visa и MasterCard

За пределами России прекратилось обслуживание банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, оформленных на россиян. Об этом оба сервиса предупреждали заранее. При этом Visa выражала намерение продлить обслуживание таких карт еще на один день, до 11 марта, но оставляла за собой право отказаться от этого решения, что и случилось в конечном счете. Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, с 10 марта невозможно перевести деньги живущему за рубежом обладателю такой карты, выпущенной в российском банке. Кроме такого, с такой карты теперь нельзя совершить покупку в иностранном интернет-магазине.

Напомним, что для пользования внутри России карточки обеих систем останутся доступными до истечения их срока годности.


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