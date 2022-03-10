ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:16

Градозащитники осудили законопроект, позволяющий застройщику избежать историко-культурной экспертизы

фото ЗакС политика Градозащитники осудили законопроект, позволяющий застройщику избежать историко-культурной экспертизы

Координационный совет градозащитных организаций России обнародовал открытое письмо протеста против законопроекта, допускающего отмену историко-культурной экспертизы. Инициатива, проект которой в феврале опубликовал Минстрой, позволяет избежать ее девелоперам, уже получившим от чиновников разрешение на строительство. Обращаясь к правительству, авторы письма предрекают катастрофическую судьбу всему архитектурному историко-культурному наследию страны, и сегодня переживающему, с их точки зрения, не лучшие времена.

"Историко-культурную экспертизу при всём желании нельзя заменить государственной строительной экспертизой без ущерба для наследия. Одним из принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы является гласность, которая необходима для обеспечения права граждан на получение информации об объектах культурного наследия, работах по сохранению объектов культурного наследия", - отмечается в письме.

Заявление поддержали большинство членов совета, собранного из представителей более тридцати субъектов Федерации. Они указывают, что возмущающие их положения законопроекта в корне противоречат позиции президента, озвученной им на декабрьском заседании Совета по правам человека.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама