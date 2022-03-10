Градозащитники осудили законопроект, позволяющий застройщику избежать историко-культурной экспертизы

Координационный совет градозащитных организаций России обнародовал открытое письмо протеста против законопроекта, допускающего отмену историко-культурной экспертизы. Инициатива, проект которой в феврале опубликовал Минстрой, позволяет избежать ее девелоперам, уже получившим от чиновников разрешение на строительство. Обращаясь к правительству, авторы письма предрекают катастрофическую судьбу всему архитектурному историко-культурному наследию страны, и сегодня переживающему, с их точки зрения, не лучшие времена.

"Историко-культурную экспертизу при всём желании нельзя заменить государственной строительной экспертизой без ущерба для наследия. Одним из принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы является гласность, которая необходима для обеспечения права граждан на получение информации об объектах культурного наследия, работах по сохранению объектов культурного наследия", - отмечается в письме.

Заявление поддержали большинство членов совета, собранного из представителей более тридцати субъектов Федерации. Они указывают, что возмущающие их положения законопроекта в корне противоречат позиции президента, озвученной им на декабрьском заседании Совета по правам человека.