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Новости 11:35

В России суточная заболеваемость коронавирусом снизилась еще на 7 тысяч случаев

фото ЗакС политика В России суточная заболеваемость коронавирусом снизилась еще на 7 тысяч случаев

В России за сутки диагностировали 51 231 новый случай заражения коронавирусом. Это на 7444 случая меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 665 человек (на двадцать меньше, чем накануне). Сумели поправиться 148 634 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Башкортостан (2856 случаев), Петербург (2402) и Свердловская область (2076). В Петербурге за минувшие сутки скончался 41 человек с инфекцией (накануне — 54).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.


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