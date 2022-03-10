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Новости 12:35

"Вводят по чуть-чуть геноцид": Шнуров посвятил новый клип предвзятому отношению к россиянам за рубежом

фото ЗакС политика "Вводят по чуть-чуть геноцид": Шнуров посвятил новый клип предвзятому отношению к россиянам за рубежом

Возглавляемая Сергеем Шнуровым группа "Ленинград" выложила на YouTube очередное произведение на актуальную тему. Клип снят на песню под названием "Входа нет!", в которой иронически осмысливается испортившееся за рубежом отношение к россиянам, продиктованное военной спецоперацией РФ на Украине.

В одном из куплетов Шнуров уподобляет сегодняшнего соотечественника в глазах мирового сообщества еврею в Берлине 1940-х годов, отмечая, что повсеместно "русским и собакам входа нет". А в припеве солистка, одетая в национальные русские одежды, констатирует, что в отношении нее "подлецы вводят по чуть-чуть геноцид".

Напомним, что спецоперация на Украине началась 24 февраля, вскоре после чего правительства западных стран ужесточили антироссийские санкции, России запретили участвовать в международных спортивных турнирах, а российский рынок стали массово покидать иностранные компании.


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