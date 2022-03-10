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Новости 12:56

Старинные здания на Кожевенной линии признали историческими памятниками

фото ЗакС политика Старинные здания на Кожевенной линии признали историческими памятниками

Петербургский архитектурный ансамбль под собирательным названием "Кожевенный завод А.А. Парамонова", расположенный в начале Кожевенной линии на Васильевском острове, КГИОП включил в реестр культурно-исторических памятников регионального наследия. Объект состоит из зданий особняка с почти двухсотлетней историей и котельной, которую построили перед революциями 1917 года.

"Объёмно-пространственная композиция двусветного здания, окна с многочастной расстекловкой, активный силуэт ступенчатого аттика дают представление о развитии промышленной архитектуры Санкт‑Петербурга начала XX века", - говорится о кирпичном здании бывшей котельной.

Именно специфика деятельности завода предопределила название, которая впоследствии получила улица, отмечается в рассказе на сайте профильного комитета. В наши дни помещения бывших особняка и котельной занимают различные коммерческие организации.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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