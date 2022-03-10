Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей для самолетов

Китай отказался поставлять запчасти для самолетов, в которых нуждаются российские авиакомпании, передает РБК со ссылкой на начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова. По его словам, теперь РФ будет искать партнера среди других стран, в числе которых он назвал Турцию и Индию. При этом, подчеркнул чиновник, каждой отечественной авиакомпании придется договариваться с контрагентами самостоятельно.

Ранее 10 марта газета Financial Times сообщила, что китайские производители гаджетов Xiaomi, Huawei и Oppo сократили поставки в Россию как минимум вдвое из-за нестабильного состояния рубля и усложнившейся логистики.

Отметим, что срочная необходимость в новых импортерах запчастей для самолетов у России возникла в конце февраля, когда в связи с началом ею военной спецоперации на Украине страны Евросоюза запретили такие поставки.