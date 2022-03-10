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Новости 13:35

Компания Uniqlo поменяла свое решение и приостановит деятельность в России

фото ЗакС политика Компания Uniqlo поменяла свое решение и приостановит деятельность в России

Продукцию под японским брендом одежды Uniqlo в ближайшее время станет невозможным приобрести в России: компания решила на неопределенный срок приостановить продажи на российском рынке. Примечательно, что, в отличие от многих других фирм, ей это решение далось с трудом. Еще несколько дней назад представители бренда заявляли, что не собираются в рамках санкций лишать россиян одежды, полагая, что это базовая и жизненно необходимая продукция. Такая позиция нашла понимание далеко не у всех: в соцсетях начался целый флешмоб по бойкоту товаров японского бренда.

"Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации", - говорится в итоговом заявлении фирмы.

Как пишет "Бумага" со ссылкой на свой информированный источник, магазины Uniqlo закроются в 20-х числах марта, причем о массовых увольнениях пока речи не идет.

Отметим, что массовый уход с российского рынка уже сотен мировых компаний продиктован реакцией на военную спецоперацию на Украине, которую РФ проводит с 24 февраля.

фото: uniqlo_russia / Instagram


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