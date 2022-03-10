"По вполне понятным причинам": Борис Гребенщиков приостановил концертную деятельность

Лидер старейшей российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сообщил о приостановке гастролей и публичных выступлений.

"По вполне понятным причинам все концерты "Аквариума" отменены до лучших времён", - написал поэт и музыкант в своем Twitter-аккаунте.

На неделе на YouTube-канале Гребенщикова появился ролик, где он, как и в конце 1980-х годов, исполняет песню Александра Вертинского "То, что я должен сказать". Песня посвящена событиям 1914-1918 годов в Европе.

В конце прошлого месяца БГ позволил себе резко высказаться на тему украинского конфликта, обострившегося 24 февраля с началом российской военной спецоперации.