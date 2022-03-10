Госдума усложнит доступ к выборам для судимых за экстремизм

Госдума приняла 10 марта во втором чтении законопроект о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на территории России. Как утверждают законотворцы, норма должна унифицировать правила и процедуры при проведении выборов различных уровней с использованием онлайн-голосования.

Однако принятые ко второму чтению поправки касались не только особенностей голосования "через интернет или с использованием специального мобильного приложения", как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Среди прочих, нашлось место и ограничивающим пассивное избирательное право для лиц, судимых за экстремистскую деятельность или причастным к работе экстремистских организаций.

"Лица с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления не смогут избираться еще в течение пяти лет после ее погашения. По действующему законодательству ограничения распространяются только на срок судимости", — информирует парламентская пресс-служба. Аналогичную меру планируется распространить и на судимых за педофилию.

Кроме того, новая норма содержит запрет на попытку избраться президентом для тех, кто был причастен "к деятельности экстремистской или террористической организации, если в отношении нее есть решение суда". Для руководителей таких организаций установлен пятилетний запрет со дня вынесения судебного решения, для рядовых членов — трехлетний.

Также законопроект предусматривает введение реестра физических лиц, выполняющих функции иноагента, либо же аффилированных с ними. При участии их в выборах агитматериалы должны будут сопровождаться плашкой об иноагентском статусе, занимающей не менее 15% поверхности листовки. Кроме того, авторы проекта намереваются оставить членов комиссий с правом совещательного голоса (ЧПРГ) только на уровне ЦИК и комиссий субъектов федерации.