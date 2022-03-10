Esquire закроется в России

Апрельский номер Esquire станет последним в России, заявил 10 марта главный редактор издания Сергей Минаев в своем Telegram-канале. На обложку последнего выпуска поместят фотографию писателя Эдуарда Лимонова, что, по мнению главреда, является "символичным".

"Владелец бренда, компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним", — объяснил закрытие журнала Минаев.

Ранее стало известно о прекращении сотрудничества американской компании Hearst с российскими партнерами Shkulev Media и Fashion Press. В результате лицензионные соглашения на такие издания, как Esquire, Men's Health, Cosmopolitan и Harper's Bazaar, будут расторгнуты.

Первый российский номер Esquire вышел в 2005 году. Минаев возглавлял издание с 2016 года.