ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:30

С начала года петербуржцы три тысячи раз пожаловались на неправильную парковку

фото ЗакС политика С начала года петербуржцы три тысячи раз пожаловались на неправильную парковку

Жители Петербурга оставили 3 133 жалобы на неправильную парковку с начала года, сообщили в комитете по транспорту. Заявки подавались через сайт комитета посредством специальной формы, разработанной для этого.

Чаще других о неправильно поставленных автомобилях информировали жители Приморского района — они оставили 398 таких жалоб. Несколько меньше заявок пришло из Московского (371) и Выборгского (322) районов Петербурга.

"Указанные в обращениях адреса были учтены при составлении маршрутов патрулирования улиц пешими инспекторами. В результате проведённых обследований было эвакуировано 286 автомобилей, 24 протокола об административных правонарушениях было составлено на месте", — отчитались в комтрансе.

Штраф за неправильную парковку составляет три тысячи рублей. В случае его оплаты в первые 20 дней действует скидка в размере 50%.

Фото: страница комитета по транспорту во «ВКонтакте»


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама