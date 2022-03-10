С начала года петербуржцы три тысячи раз пожаловались на неправильную парковку

Жители Петербурга оставили 3 133 жалобы на неправильную парковку с начала года, сообщили в комитете по транспорту. Заявки подавались через сайт комитета посредством специальной формы, разработанной для этого.

Чаще других о неправильно поставленных автомобилях информировали жители Приморского района — они оставили 398 таких жалоб. Несколько меньше заявок пришло из Московского (371) и Выборгского (322) районов Петербурга.

"Указанные в обращениях адреса были учтены при составлении маршрутов патрулирования улиц пешими инспекторами. В результате проведённых обследований было эвакуировано 286 автомобилей, 24 протокола об административных правонарушениях было составлено на месте", — отчитались в комтрансе.

Штраф за неправильную парковку составляет три тысячи рублей. В случае его оплаты в первые 20 дней действует скидка в размере 50%.

Фото: страница комитета по транспорту во «ВКонтакте»