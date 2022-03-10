Burger King остановил корпоративную поддержку в России

Сеть быстрого питания Burger King заявила 10 марта о намерении приостановить корпоративную поддержку в России. Речь идет, в том числе, о маркетинге и цепочке поставок.

"Burger King не располагает корпоративными ресторанами в России, — говорится в заявлении компании. — Бизнес целиком осуществляется по франшизе и управляется местным мастером-франчайзи. Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения".

В начале марта в Burger King заявили, что не планируют уходить из России, а саму страну считают одним из стратегических рынков.

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