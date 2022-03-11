Reuters: На фоне спецоперации на Украине Facebook и Instagram временно разрешили призывы к насилию

Администрация американской компании Meta, в которую входят соцсети Facebook и Instagram, временно разрешила пользователям "некоторых стран" выступать с публичными призывами к насилию, сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с письмами от Meta. Правда, призывы и пожелания такого рода допускаются только в отношении военнослужащих или официальных лиц РФ и Белоруссии, с причастностью которых к спецоперации РФ на Украине согласятся цензоры обеих соцсетей. Еще одна деталь: подобные посты или комментарии не должны содержать в себе указания на способ и место совершения акта насилия. Желать смерти обычным российским гражданам, а также военнопленным на просторах Facebook и Instagram по-прежнему нельзя.

Публикацию не оставило без внимания российское посольство США, прикрепившее ссылку на нее к своему твиту от 11 марта.

"Требуем от властей США прекратить экстремистскую деятельность Мета, принять меры по привлечению виновных к ответственности. Пользователи Facebook и Instagram не давали право владельцам этих платформ определять критерии истины и стравливать народы друг с другом", - говорится в официальном Twitter-аккаунте посольства.

Напомним, что начатая 24 февраля спецоперация РФ на Украине повлекла за собой новые американские санкции: под них попал и президент Владимир Путин, и все российские авиакомпании.