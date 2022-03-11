Россия сняла коронавирусные ограничения на полеты в страны Средней Азии

Противоэпидемические ограничения, которые действовали с марта 2020 года при полетах из России в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, утратили свою силу. Это подтвердила Росавиация в разговоре с РБК.

Впрочем, в последние дни и недели транспортное сообщение между РФ и ближним зарубежьем осложняют новые обстоятельства в виде беспрецедентного масштаба международных санкций, введенных из-за военной спецоперации на Украине. Из-за этого две крупнейшие азербайджанские авиакомпании отменили с 5 марта все рейсы в Россию, а казахстанские власти число таких рейсов сократили.

Напомним, что по рекомендациям Росавиации "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Победа" с 8 марта не летают за рубеж, за исключением Минска. Это объясняется риском принудительной посадки и ареста самолетов, зарегистрированных в зарубежных реестрах, что тоже является следствием новейших международных санкций.