Корпуса бывшей табачной фабрики возле "Василеостровской" стали региональными памятниками

Глава КГИОП Сергей Макаров распорядился включить в реестр культурно-исторических памятников регионального значения три корпуса бывшей табачной фабрики на углу Среднего проспекта и 9-й линии Васильевского острова. В период правления последнего российского императора Николая II предприятие носило название "Лаферм", в советские годы оно стало фабрикой имени Урицкого.

Самый старый корпус возвели еще в 1830-х, но к концу его ждала существенная перестройка под нужды табачного производства. Остальные два здания, которые, по мнению экспертов, являются яркими примерами промышленной архитектуры начала XX века, появились незадолго перед началом Первой Мировой войны. В настоящее время во всех трех объектах ведется торговля, а также работают несколько административных учреждений.

Между тем, строительное издание "Канонер" указывает, что еще один корпус фабрики профильный комитет признавать памятником отказался. Его появление датируется уже 1939 годом и, согласно экспертизе, здание "не имеет ярко выраженной стилистической принадлежности".

фото: kgiop.gov.spb.ru