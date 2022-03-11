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Новости 14:50

Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов

фото ЗакС политика Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов

В Кремле в очередной раз за последние месяцы встретились президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. За последний год это уже по меньшей мере седьмой официальной визит Лукашенко в Россию. Часть разговора Путин посвятил беспрецедентным санкциям, которые приняли западные страны в отношении России после того, как она начала военную спецоперацию на Украине. Глава России, анализируя внешнее экономическое давление последних дней, назвал его "массированным ударом" и провел историческую параллель.

"Советский Союз, действительно, жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов", - приводит его слова ТАСС.

В конечном итоге, уверен Путин, преодоление отечественной экономикой появившихся проблем должно будет ей только помочь. В частности, санкции, по его мысли, поспособствуют развитию "технологического суверенитета".

"Практика последних лет показала, что там, где "западники" ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. Это все работает, и мы, конечно, стали в этом смысле сильнее", - рассудил президент.

В свою очередь, Лукашенко заявил, что западные санкции не имеют под собой никаких легитимных оснований и охарактеризовал их как "свинство".


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