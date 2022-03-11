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Новости 17:34

Смольный закупит автомобилей почти на 300 миллионов рублей

фото ЗакС политика Смольный закупит автомобилей почти на 300 миллионов рублей

СПб ГБАУ "Смольнинское" объявило два аукциона на поставку легковых машин. Всего городские чиновники намереваются приобрести 81 автомобиль на общую сумму 287 020 000 рублей.

Информация о проведении конкурса появилась на сайте госзакупок в начале марта. Первая закупка касается автомобилей представительского класса. За 137 миллионов рублей организаторы рассчитывают приобрести 21 черную полноприводную машину. Как уточняет "Фонтанка", с большой долей вероятности речь может идти о приобретении 17 GENESIS G90, трех GENESIS G80 и одного GENESIS GV80 (6,2 миллиона) или же их эквивалентов.

Второй лот рассчитан на 60 легковых седанов, предпочтительно Hyundai Sonata либо их аналогов. На эти цели "Смольнинское" намерено потратить еще более 149 миллионов рублей.

Сейчас в гаражах предприятия есть автомобили марок Toyota и Audi. В последние дни ряд зарубежных брендов объявили об уходе с российского рынка. Стоит отметить, что накануне Toyota сообщила, что не собирается покидать Россию, несмотря на остановку производства.


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