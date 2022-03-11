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Новости 18:19

Baza: Петербургские школы могут остаться без Zoom и YouTube

фото ЗакС политика Baza: Петербургские школы могут остаться без Zoom и YouTube

Петербургский комитет по образованию подготовил циркуляр о запрете на использование в учебном процессе ряда ряда иностранных ресурсов, сообщила 11 марта Baza. Издание опубликовало скриншоты документа, подписанного заместителем председателя комитета Михаилом Пучковым.

Как следует из текста письма, с 25 февраля в Петербурге действует режим повышенной готовности из-за возможности "деструктивного воздействия на информационно-коммуникационную инфраструктуру". В связи с опасностью кибератак комитет просит подведомственные учреждения принять дополнительные меры информационной безопасности.

В частности, комобр попросил прекратить использование таких средств видеосвязи, как Skype и Zoom, а заодно и зарубежных систем удаленного доступа. Кроме того, с сайтов учреждений должны исчезнуть сервисы для подсчета и сбора данных о посетителях и "иные сервисы, разработанные иностранными организациями". Среди приведенных в пример ресурсов указаны YouTube, Google Maps, Google Translate, Reсaptcha и другие.

Кроме того, комитет потребовал от директоров "изолировать от сети Интернет" все компьютеры, используемые для подготовки и проведения государственной аттестации, а также для проверки экзаменационных работ. Автоматическое обновление Windows на компьютерах и серверах подлежит отключению, обновлять операционные системы вручную запрещено.

Фото: pixabay


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