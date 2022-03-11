Хэштэг, аватар, репост: как муниципалы поддержали армию

Более двух десятков муниципальных образований Петербурга присоединились к кампании по поддержке российских войск, задействованных в "специальной военной операции" на Украине. На сайтах некоторых муниципалитетов разместили георгиевские ленточки в форме латинской буквы Z и сопроводили картинку тегом "своих не бросаем". Другие муниципалы попытались добавить новые символы на свои гербы. ЗАКС.Ру изучил странички всех муниципалитетов и выяснил, какие МО решили поддержать российских военных.

Символами поддержки "спецоперации" стали две латинские буквы. Это Z и V, которыми помечают российскую военную технику, задействованную в операции на Украине. СМИ, ссылаясь на военных экспертов, предполагали, что это условные обозначения военных округов, из которых прибыла техника: Z - это Западный военный округ, а V - Восточный. Однако, Министерство обороны попыталось опровергнуть теории на этот счет и заявило, что буквы означают выражения "За победу", "Сила V правде" и "Задача будет выполнена". Символы получили широкое распространение. Их начали размещать в метро, на рекламных щитах на центральных улицах города, на аватарках у госслужащих. А на днях жителя Сургута оштрафовали на 40 тысяч рублей за неправильное толкование буквы Z.

Нельзя сказать, что в петербургских муниципалитетах проявили особую смекалку при размещении символики, связанной со "спецоперацией". В некоторых округах решили поэкспериментировать с написанием названий муниципалитетов. Например, МО "Кронверкское" в соцсети переименовалось в "КронVеркское", а соседнее МО "Чкаловское" теперь "Муниципальный округ ЧкалоVское". Поиграть с названием решили в МО "Введенский", разместив на сайте и в группе ВК картинку с георгиевской ленточкой в форме Z и надписью "МО Vведенский". В МО "Посадский" сперва переименовались в "МуниZипальный округ Посадский", но потом передумали и просто добавили букву Z в конце названия. На сайте Посадского опубликовали картинку с георгиевской ленточкой и надписью "Zа мир".

В МО "Малая Охта" и МО "Большая Охта" поменяли аватарки группы на картинку с текстом #ЗаРоссию и российским триколором. Такую же картинку поставили на обложку и в шапку в группах МО "Полюстрово" и МО "Шувалово-Озерки". Больше всех "за" оказалось в МО "Сергиевское". Там, кроме дежурного #ЗаРоссию решили дописать #ЗаПутина и #ЗаНаших.

Муниципалитет, где подошли к вопросу поддержки ДНР и ЛНР наиболее творчески - МО "Горелово". Там в профиле группы разместили фотографию флага Новороссии, подаренного бойцами ОМОН "Беркут" Луганской республики лично главе округа Дмитрию Иванову. Глава МО еще в 2014 году переправлял гуманитарную помощь нуждающимся из самопровозглашенных республик.

Пара муниципалитетов добавили маленькие георгиевские ленточки на свои сайты. Так поступили в МО "поселок Ушково" и МО "поселок Комарово". Еще одну крошечную георгиевскиую ленточку можно заметить на сайте МО "Невский округ". Патриотическую надпись также добавили на сайт МО "Усть-Ижора" и МО "Ивановский".

Аватарку с георгиевской ленточкой в форме Z и тегом #СвоихНеБросаем разместили в МО "Сосновское" и МО № 15. В МО "Петро-Славянка" администраторы группы опубликовали скриншот с нужным логотипом с новостного сайта. Также не бросают своих на сайте МО "Рыбацкое". Там на главной странице опубликовали большой баннер с георгиевской ленточкой в форме буквы Z и соответствующий тег.

В МО "Правобережный" решил пририсовать с своему гербу две буквы Z.





Обновленное видение муниципальной символики показали и в МО "город Колпино", где на логотип, приуроченный к 300-летию города, аккуратно вставили георгиевскую ленточку.

Другие муниципалитеты решили не менять айдентику и просто разместили различные публикации в поддержку российской армии и жителей недавно признанных республик. В МО "Георгиевский" и МО "Северный" опубликовали пост о сборе гуманитарной помощи. Видео от ГУ МВД в поддержку армии разместило МО "поселок Лисий Нос".

В группе "ВКонтакте" МО "Репино", МО "Песочный" сделали репост акции "Zащитникам Отечества", созданной единороссами. Неравнодушным предлагается отправить письмо военным, задействованным в "спецоперации". Акцию поддержали муниципалы из МО "Солнечное". Кроме того, в Солнечном поменял обложку группы, добавив на старое изображение тег #ZаРоссию. Обновили шапку группы в МО "Светлановское". В группе МО "Шушары" разместили картинку с силуэтом солдата и буквой Z. Под публикацией местный депутат Илья Смирнов решил спросить, почему в группе муниципалитета появилось это изображение, на что получил лаконичный ответ от имени паблика: "Потому что мы гордимся своей страной!".

В некоторых округах отличились не столько мунипалитеты, сколько сами депутаты. Например, единоросс из совета МО "Петровский" Дмитрий Вагин ежедневно публикует на своей странице "ВКонтакте" посты в поддержку российской армии. Так, 9 марта он выложил фотографию, как вывесил на здание муниципалитета черный флаг с буквой Z. За три дня до этого он с тем же флагом фотографировался в время масленичных гуляний.





Также отличился депутат МО "Коломяги" Петр Киселев, который решил объяснить в своих соцсетях свое видение необходимости проведения "специальной военной операции" на Украине. По его мнению, российские солдаты борются за возможность для будущего поколения жить по "нравственным правилам". Эту запись позже опубликовали в группе муниципалитета.

"Ведь в один прекрасный момент нам с Запада могут повелеть разрешить гей-парады, потом уроки гомосексуального воспитания, а потом и практические занятия по "однополой любви" со сдачей практического экзамена, чтобы к совершеннолетию обладать разными навыками", - написал на своей странице депутат Киселев.

Глава МО "Большая Охта" Николай Паялин на странице муниципалитета "ВКонтакте" регулярно публикует посты о событиях на Украине и призывает россиян выразить поддержку российским военным.



























По подсчетам ЗАКС.Ру, заявить о поддержке российской армии вызвались не менее 22 из 111 муниципалитетов Петербурга. Это те округа, которые разместили на своих страницах символику, связанную со "специальной военной операцией". Еще несколько десятков МО публиковали на своих страницах обращения от районных администраций с призывом принять участие в сборе гуманитарной помощи, а также различные материалы в поддержку действий властей.

Константин Леньков