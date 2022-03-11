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Новости 18:51

США запретит ввоз водки, икры и бриллиантов из России

фото ЗакС политика США запретит ввоз водки, икры и бриллиантов из России

Президент США Джо Байден 11 марта объявил о новых санкциях в отношении России. Заявление американского лидера транслировалось на его странице в Twitter.

США вводит запрет на импорт водки и другого алкоголя, икры и других морепродуктов, бриллиантов и алмазов из России, сообщил американский президент. Также будет запрещен экспорт в Россию предметов роскоши.

Кроме того, США, а также их союзники по G7 и Евросоюзу решили лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, объявил Байден. Режим наибольшего благоприятствования предусматривает предоставление таможенных льгот, а также преимуществ в отношении внутренних сборов и налогов на импортируемые товары.


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