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Новости 19:09

Смольный ввел мораторий на демонтаж ларьков

фото ЗакС политика Смольный ввел мораторий на демонтаж ларьков

Правительство Петербурга отчиталось 11 марта о принятых решениях для поддержки горожан и бизнеса. Среди прочего — введение налогового вычета по расходам на НИОКР и расширение вычета по расходам на модернизацию производств в рамках проектов по импортозамещению.

Малым и средним предприятиям готовят отсрочку по региональным налогам и арендным платежам за пользование городским имуществом. На 2022 год им предоставят отсрочки по выплате задолженностей по коммунальным платежам.

Также Смольный заявил о введении моратория на плановые проверки бизнеса. Кроме того, до начала 2023 года вводится запрет на демонтаж нестационарных торговых помещений, которые не соответствуют требованиям к предельным размерам НТО и земельных участков, на которых находятся.

На два миллиарда рублей докапитализируют Фонд развития промышленности, на один миллиард рублей увеличится Фонд содействия кредитованию малого бизнеса.

Кроме того, власти города заявили о проведении мониторинга рынка труда и "доступности продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий, а также цен на них".


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