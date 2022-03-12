В Италии арестовали яхту попавшего под санкции российского миллиардера Андрея Мельниченко

Итальянская полиция арестовала яхту "А", принадлежащую российскому предпринимателю Андрею Мельниченко, информирует La Repubblica. Не так давно он попал под новые санкции Запада.

Яхта, принадлежащая Мельниченко, считается крупнейшей парусной яхтой в мире. Стоимость плавсредства оценивается в 530 млн евро.

Судно длиной 150 метров имеет водоизмещение в почти 13 тысяч тонн. На воду его спустили в 2008 году.

Напомним, согласно данным Forbes, состояние Мельниченко превышает 17 млрд долларов.

Мельниченко являлся основным бенефициаром "Еврохима" и СУЭК, входит в состав бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. После попадания под санкции бизнесмен вышел из совета директоров СУЭК.

Напомним, ранее СМИ сообщали об аресте пришвартованной в Европе яхты бизнесмена Алишера Усманова и главы "Роснефти" Игоря Сечина.