Петербургу выделят 8,3 млрд рублей на строительство новых школ

В Петербург из федерального бюджета направят 8,3 млрд рублей на возведение 27 школ, сообщил городской комитет по экономической политике и стратегическому планированию.

Ранее Минпросвещения отобрало ряд проектов на получение бюджетных субсидий. В итоге они достались в том числе 16 проектам из Северной столицы.

Ожидается, что в будущих 27 школах будут учиться почти 27 тысяч детей.

"Пять объектов планируется создать с использованием механизма государственно-частного партнёрства", — уточнили также в Смольном.

По концессионным соглашениям в финансирование строительства будет вложено 3,3 млрд рублей.