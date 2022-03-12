Путин проводит телефонные переговоры с Макроном и Шольцем по ситуации на Украине

Французский лидер Эмманюэль Макрон инициировал очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, информирует Agence France-Presse.

Последний раз главы государств созванивались на прошлой неделе. Центральной темой дискуссии являлась "специальная военная операция" на Украине.

Отметим, что Путин и Макрон лично встречались чуть более месяца назад, 7 февраля. После этого, уточняет ТАСС, президенты проводили телефонные беседы 10 раз.

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее подчёркивал важность данных разговоров, отмечая, что они "однозначно нужны, востребованы и всегда поддерживались и поддерживаются президентом Путиным".