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Путин проводит телефонные переговоры с Макроном и Шольцем по ситуации на Украине

фото ЗакС политика Путин проводит телефонные переговоры с Макроном и Шольцем по ситуации на Украине

Французский лидер Эмманюэль Макрон инициировал очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, информирует Agence France-Presse.

Последний раз главы государств созванивались на прошлой неделе. Центральной темой дискуссии являлась "специальная военная операция" на Украине.

Отметим, что Путин и Макрон лично встречались чуть более месяца назад, 7 февраля. После этого, уточняет ТАСС, президенты проводили телефонные беседы 10 раз.

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее подчёркивал важность данных разговоров, отмечая, что они "однозначно нужны, востребованы и всегда поддерживались и поддерживаются президентом Путиным".


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