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Новости 15:55

Новый автобусный маршрут свяжет Ладожский вокзал и "Гражданский проспект"

фото ЗакС политика Новый автобусный маршрут свяжет Ладожский вокзал и "Гражданский проспект"

В рамках транспортной реформы, которая в Петербурге стартует летом, в городе учредят новый автобусный маршрут № 295, который соединит Калининский и Красногвардейский районы, делится пресс-служба комитета по транспорту.

Уточняется, что автобусы станут заменой маршрутки К-95. В рейсы выйдут 17 автобусов вместимостью от 80 пассажиров. В будние дни интервалы их движения будут составлять от 10 до 15 минут, а в выходные — 14-18 минут.

Старт маршрута будет у Ладожского вокзала, финиш — у станции метро "Гражданский проспект". На пути автобуса также будут станции "Новочеркасская" и "Академическая".


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