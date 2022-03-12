Беглов изучил ход строительства станции метро "Юго-Западная"

Петербургский градоначальник Александр Беглов побывал на месте строительства новой станции городской подземки "Юго-Западная", которая возводится на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.

Губернатора спустили в шахту и показали фронт работ. Сотрудники "Метростроя Северной столицы" отчитались также о готовности новой станции.

"В начале года завершена проходка участка между станциями "Юго-Западная" и "Путиловская". На этом перегоне предстоит смонтировать оборудование и инженерные системы, завершить строительство наклонных ходов, возвести вестибюли. Продолжаются работы в боковых тоннелях", — известили в Смольном.

Запустить поезда по первому участку коричневой вести городской подземки обещают уже в 2024 году.

Отметим, что основной фокус предвыборных обещаний Беглова в 2019 году был сконцентрирован на открытии 29 новых станций метро в период до 2032 года. Однако вскоре после его избрания проблема с метростроением только обострилась, и городу даже пришлось сменить главного подрядчика.