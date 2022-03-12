В Роскомнадзоре объяснили блокировку Instagram заботой о "психологическом здоровье" россиян

Портал "Госуслуги" опубликовал послание Роскомнадзора, пожелавшего объяснить причины грядущей блокировки соцсети Instagram.

По мнению интернет-регулятора, социальная сеть якобы допускала на своих просторах публикации с контентом, содержащим призывы к насилию в отношении россиян, что в свою очередь характеризуется надзорным ведомством как "геноцид".

"Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети", – указано в письме Роскомнадзора.

В качестве альтернативных площадок пользователям соцсети рекомендуется перейти на платформы "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Напомним, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры собирается заблокировать Instagram в 00:00 14 марта.