"Надо понимать, что определённый рост будет": Корабельников - о ценах в Петербурге

Петербургский вице-губернатор Алексей Корабельников рассказал о том, какие шаги власти города принимают для сдерживания ценообразования, заверив, что чиновники держат ситуацию на особом контроле, передаёт 78.ru.

По словам вице-губернатора, Смольный работает в связке с Федеральной антимонопольной службой, которая, в свою очередь, контролирует рост цен на товары первой необходимости и лекарственные средства.

Корабельников отметил, что увеличение стоимости продукции неизбежно в силу ряда причин.

"Надо понимать, что определённый рост будет — и мы его уже наблюдаем — по нескольким причинам. Во-первых, нарушилась логистика: чтобы привезти товары из-за рубежа, надо делать это "на перекладных", какими-то окольными путями, что приводит к подорожанию. Те, кто работает с привлечением заёмных ресурсов, вынуждены занимать средства у банков под более высокие проценты, что тоже ложится в себестоимость", — уточнил представитель Смольного в разговоре с журналистами.

Подорожание товаров не отразится критически на финансах горожан, добавил также Корабельников, поскольку Центробанк уже принял ряд сдерживающих инфляцию мер. Главное, что следует делать как петербуржцам, там и всем россиянам, — это не паниковать, продуктов хватит на ближайшие несколько месяцев, уверен петербургский вице-губернатор.

Недобросовестных же предпринимателей, намеренно поднимающих ажиотаж среди потребителей, и ФАС, и Смольный "бьют по рукам", резюмировал Корабельников. Власти предпримут меры по "жёсткому" сдерживанию цен на товары первой необходимости и медицинские препараты.