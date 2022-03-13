Беглов завел канал в Telegram

Губернатор Петербурга Александр Беглов обзавелся каналом в Telegram. Комментарии в канале отключены, подписчики могут выражать мнение посредством эмодзи.

"Открытость — базовый принцип правительства Санкт-Петербурга, теперь буду делиться с вами новостями и здесь тоже. Начнём!" — гласит первый пост Беглова.

Пока что сообщения в канале дублируют посты, выходящие на странице Беглова во "ВКонтакте". Последний пост посвящен проблемам ценообразования в Петербурге.

"Мы не допустим спекуляций и будем резко пресекать попытки наживы на жителях города. По вопросам ценообразования ведётся проверка Управлением федеральной антимонопольной службы", — гласит сообщение Беглова.