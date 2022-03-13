В СПбГУ передумали отчислять двоих студентов, задержанных на протестных акциях

СПбГУ не станет отчислять двоих учащихся, задержанных на пацифистских акциях, сообщил накануне студенческий Telegram-канал "Лупа и Пупа".

По данным издания, проректор СПбГУ по воспитательной работе Александр Бабич отозвал приказ об отчислении студента журфака Романа Гришко, который был задержан у Гостиного двора 24 февраля. Последний сообщил, что в тот день пил кофе с подругой, а затем вышел на улицу, где и был задержан. Как уточнило издание "Студень", Гришко болеет диабетом, посещение кофейни ему потребовалось из-за падения сахара в крови.

9 марта Гришко дал интервью "Фонтанке", где изложил свою версию событий. После этого приказ об отчислении студента был отозван, сообщил "Студень".

Кроме того, дисциплинарный комитет СПбГУ отозвал приказ об отчислении еще одного студента, утверждает "Лупа и Пупа". Подробностей о втором учащемся пока нет.