Воздух в Московском районе стал самым грязным в феврале

Повышенный уровень диоксида азота зафиксировали в Московском районе синоптики в феврале. Об этом сообщается в справке на сайте Северо-Западного УГМС.

Согласно данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в целом уровень загрязнения воздуха в городе оценивался в феврале как повышенный. В Московском районе концентрация вредных примесей составила 1,2 %, что квалифицируется как повышенный уровень загрязнения. В среднем по городу были зафиксированы аналогичные значения.

Как сообщается в справке Северо-Западного УГМЗ, максимальная концентрация диоксида азота в Московском районе превысила предельно допустимую концентрацию в 1,4 раза. При этом в феврале максимальные концентрации диоксида серы, оксида углерода, аммиака, оксида азота, фенола, хлористого водорода, сероводорода и формальдегида не превышали ПДК.