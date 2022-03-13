Петербуржца задержали за пацифистскую надпись на братской могиле

Житель Петербурга Дмитрий Х. был задержан по подозрению в нанесении надписей на мемориале "Братская могила воинов Советской Армии, погибших при защите Ленинграда в 1941–1943 гг.", сообщило 13 марта "ОВД-Инфо"*. Как уточнил проект, одна из надписей призывала к миру, а вторая содержала нелестную оценку президента Владимира Путина.

Накануне в квартире Дмитрия провели обыск, после чего он был задержан. Петербуржца доставили в изолятор на Захарьевской улице, свою вину он не признал и воспользовался 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Против петербуржца завели уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения умерших по мотивам ненависти или вражды (ч. 2 ст. 244 УК). О Дмитрии известно, что он инженер, отец двоих детей. В настоящее время его супруга ждет третьего ребенка, передает "ОВД-Инфо"*.

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений — иноагентов