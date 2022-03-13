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Новости 14:26

ТАСС: Количество выявленных случаев ковида сократилось на 40 % за неделю

фото ЗакС политика ТАСС: Количество выявленных случаев ковида сократилось на 40 % за неделю

Количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в России сократилось на этой неделе почти на 40 % по сравнению с предыдущей, подсчитал 13 марта ТАСС.  Агентство уточнило, что пользовалось официальной статистикой, предоставленной федеральным оперштабом по борьбе с инфекцией.

За неделю с 28 февраля по 6 марта в стране зафиксировали 650 540 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщило ТАСС. В то же время за неделю с 7 по 13 марта было зарегистрировано 393 530 пациентов. При этом в последние два дня заболеваемость держится на уровне ниже 50 тысяч случаев в сутки.

За неделю от коронавируса излечился 912 431 человек, что на 17,7 % меньше показателей предыдущей недели. Количество официально признанных смертей сократилось на 15,4 %, составив 4530 летальных исходов. Доля излечившихся составила 89,3 % от общего количества заражений.

Фото: pixabay


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