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Новости 14:53

Минтруд заявил о выполнении всех обязательств перед пенсионерами

фото ЗакС политика Минтруд заявил о выполнении всех обязательств перед пенсионерами

Все обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются, извещает Министерство труда и социальной защиты. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале портала "Объясняем.рф".

В ведомстве уточнили, что оператором перечисления средств является Сбербанк. "Эту кредитную организацию не затронули санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий", - заверили в министерстве.

"Понятно, что карты отечественных банков за границей пока не работают. Но со счета можно заплатить онлайн или перевести деньги через отделение банка на свой другой счет", - также сообщили сотрудники Минтруда.

Фото: pixabay


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