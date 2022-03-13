Полиция проверяет документы прохожих у Гостиного двора

У Гостиного двора полицейские подходят к людям и просят предъявить документы, передают корреспонденты ЗАКС.Ру. Правоохранители проверяют данные паспортов по своей базе и отпускают людей, у некоторых требуют показать телефоны.

Полицейские растянулись по всему Невскому проспекту и выборочно проверяют документы у прохожих. По информации Telegram-канала "ПЬЯTNIЦА", силовики проверили паспорта у двух девушек у Казанского собора. Одну из них задержали — на ее рюкзаке заметили зеленую ленту, сообщает Telegram-канал.

Последние недели у Гостиного двора регулярно проходили несогласованные акции. По наблюдениям корреспондентов ЗАКС.Ру, 13 марта никакие лозунги у торгового центра не звучали. При этом полицейские задерживали людей, которые оказывались у Гостиного двора. По какому признаку силовики определяли, кого стоит отправлять в автозак, а кого — нет, не ясно, отметили корреспонденты ЗАКС.Ру.

Среди задержанных оказались и журналисты. Некоторых из них отпустили сразу, шесть человек полицейские повезли в отдел полиции в Кронштадте.

По данным "ОВД-Инфо"*, всего петербургские силовики задержали 13 марта на Невском проспекте более 70 человек.

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