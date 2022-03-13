В ковидных стационарах насчитывается менее трех тысяч пациентов

Менее трех тысяч человек остается стационарах города, сообщили 13 марта в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом. Согласно официальным данным, в "красных зонах" находится 2 990 петербуржцев.

За сутки госпитализация потребовалась127 петербуржцам, еще 424 человека было выписано. В реанимации находятся 325 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 132 пациента.

Амбулаторно лечатся от ковида 37 585 человек, бесплатную помощь получают 37 395 горожан. Закончили цикл вакцинации 3 036 894 горожан, из них 2 583 являются детьми.