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Новости 17:54

США запретили ввозить в Россию алкоголь и парфюмерию

фото ЗакС политика США запретили ввозить в Россию алкоголь и парфюмерию

Минторг США опубликовал перечень товаров, запрещенных к ввозу в Россию с 16 марта. В список вошло около 570 товарных позиций, уточнил 13 марта РБК.

К ввозу в Россию оказались запрещены алкоголь и табачные изделия, косметика и парфюмерия, саквояжи, дамские сумки, изделия из меха, шелк, ковры, одежда (чья оптовая стоимость превышает 1 000 долларов за единицу), ювелирные изделия, драгоценные камни, снегоходы, судовые двигатели, мотоциклы, некоторые автомобили (в том числе электромобили) а также концертные рояли, коллекционные предметы, наручные часы и предметы искусства.

Запрет будет действовать и в отношении Белоруссии. Гражданам обеих стран запретят приобретать товары из списка вне зависимости от того, где они находятся.

Фото: pixabay


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