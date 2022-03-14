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Новости 9:33

Петербург вошел в десятку самых закредитованных регионов России

фото ЗакС политика Петербург вошел в десятку самых закредитованных регионов России

Общая задолженность россиян по кредитам составила к 1 февраля 2022 года 24,7 триллиона рублей, сообщило 14 марта РИА Новости. За последний год задолженность выросла на 23,2% (что соответствует 4,7 триллиона рублей), а суммарный долг в пересчете на одного экономически активного россиянина увеличился за это время на 63 тысячи рублей, составив 328 тысяч рублей.

В результате закредитованность населения (отношение долга к годовой зарплате) выросла за год до 55,6%. При этом в конце 2020 года ее уровень составлял 49%, а в 2018 году — 44,9%.

Лидером по объему задолженности жителей перед банками оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где в пересчете на одного экономически активного гражданина приходится по 649 тысяч рублей. В первую пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха (Якутия), Московская область и Ненецкий автономный округ. Далее расположились Магаданская, Тюменская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ, а замкнул первую десятку Петербург. В последних регионах объем среднедушевой кредитной задолженности составляет от 448 до 470 тысяч рублей. Москва с 413 тысячами рублей задолженности на одного жителя заняла 12-е место в списке.


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